В Италии из-за мер по сдерживанию коронавируса вспыхнули тюремные бунты, шесть человек погибли

10.03.2020, 9:15, Новости дня

В воскресенье, 8 марта, вспыхнули тюремные бунты в нескольких городах Италии. Причиной бунтов стал запрет на посещение заключенных в связи со вспышкой коронавируса в стране, пишет Corriere della Sera.

Как сообщает издание, бунт начался в тюрьме города Модена. 60 заключенных подожгли здание, пытаясь бежать, но им помешали охранники тюрьмы. В результате мятежа некоторые заключенные пробрались в лазарет, откуда выкрали наркотики. По данным источников издания, именно из-за передозировки некоторые заключенные и погибли.

Всего жертвами инцидента стали шесть заключенных: трое умерли в тюрьме Модена, еще трое – в других учреждениях, куда их перевели после бунта.

По данным Reuters, бунт также произошел в тюрьме города Павия, где заключенные взяли в заложники двух охранников.

Вследствие бунтов в больницах на данный момент находится 18 человек, большинство лечится от интоксикации. Среди госпитализированных – также три раненых сотрудника тюрьмы и семь раненых медицинских сотрудников.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.