В Китае за сутки от коронавирусной инфекции умерло 17 человек, новых случаев заражения – 19

10.03.2020, 9:15, Новости дня

По состоянию на начало суток 10 марта в Китае зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в два раза меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

За сутки умерло 17 человек, все они – жители провинции Хубэй. 

В тот же день из больниц были выписаны 1297 человек.

С момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели.

В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 170 случае заражения, четыре из них – с летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человек в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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