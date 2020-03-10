Мнение: Починил комп — мужик должен уметь делать всё

10.03.2020, 9:13, Разное

Правильно Лева рассказал на 23 февраля, папа у него мастер. Еще и по компьютерам. С течением жизни приобретаешь кучу полезных навыков, которые никуда не деваются. Чиню электронику, не только сантехнику, электрику, машины и часы.

Стал при загрузке торрентов комп падать. Проблема не решалась ни CCleaner-ом, ни другими софтовыми решениями, вплоть до отката системы.

Пришлось заменить пасту на процессоре, продуть кулер, заменить системный блок на 600-ваттник. В 90-е приходилось собирать компы для одной конторки. Сейчас там внутри, конечно, все посложнее устроено — но в целом тот же самый конструктор, придуманный гением Стивом Возняком. Идеально встал блок питания на 600 ватт вместо 400. С учетом трех жестких дисков, система на SSD, и еще два — один на подхвате, второй двухтерабайтник, даже долго продержался прежний блок питания. Года два.

Хорошо уметь делать все. То есть вообще ВСЁ. А если я что-то не умею, пока мозг не стал старческим и сморщенным, осваиваю за пару недель. Учу этому Леву. Мужик должен уметь ВСЁ. Хорошо, если батя вовремя научил.

Правда, я ловил рыбу динамитом, хорошо умею пользоваться карабином и ножом, а ему это разве нужно? Пойдем поставим летом на озере «телевизоры».

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