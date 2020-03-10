Роскосмос назвал сроки завершения строительства первой очереди на Восточном

10.03.2020, 9:11, Новости дня

Строительство трех объектов первой очереди космодрома Восточный завершится до конца марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Речь идет о стартовом комплексе для средних ракет серии «Союз-2» и технологическом для носителей данного типа, а также о водозаборных сооружениях, передает ТАСС.

«Строительные работы по этим объектам должны быть завершены до 31 марта 2020 года», – отметили в госкорпорации.

Все строительно-монтажные работы по объектам первой очереди, уточнили в госкорпорации, «планируется провести в период 2020-2021 годов».

Также в Роскосмосе отметили, что строительство девяти объектов второй очереди идет с опережением. В частности, командный пункт, коммуникационные каналы и насосная станция строятся с опережением графика на 1,5 месяца, резервуары воды – на 3 месяца.

В госкорпорации пояснили, что всего при создании стартового комплекса «Ангара» должны быть построены 39 групп объектов. Сейчас рабочие армируют и бетонируют фундаменты, стены и перекрытия.

Кроме того, Роскосмос планирует получить результаты госэкспертизы недостроенных объектов первой очереди Восточного.

Специалисты в настоящее время обследуют объекты первой очереди, работы по которым не закончены или выполнены некачественно.

«По результатам обследования будут определены остаточные и дефектные объемы работ, сформирована сметная документация для представления на государственную экспертизу, результаты которой планируется получить до 30 апреля 2020 года», – отметили в Роскосмосе.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств.

В ноябре президент Владимир Путин возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.