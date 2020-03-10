Медики определили продукт, которым нельзя закусывать алкоголь

10.03.2020, 9:07, Разное

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов пояснил в СМИ о продуктах, которыми нельзя закусывать алкогольные напитки. В ряде случаев могут произойти осложнения, связанные с попаданием в кровь веществ, в большом количестве содержащихся в некоторых цитрусовых.
После употребления спиртного, как правило, следует закуска. Врач не рекомендует использовать для этого мандарины, так как данные плоды содержат значительное количество сока, богатого глюкозой. При попадании в организм вначале начинается процесс её переработки, лишь затем происходит усвоение алкоголя. При такой существенной разнице по времени обработки поступившего вовнутрь сока мандарина человек быстро пьянеет, так как скорость всасывания молекул спирта в кровь возрастает в несколько раз.

Специалист рекомендует закусывать продуктами, которые значительно замедляют попадание алкоголя в кровоток. Речь идёт о различных жирных блюдах, в том числе мясе или салатах, сдобренных майонезом. Если стоит задача опьянеть как можно медленнее, то в качестве закуски следует использовать исключительно сытные блюда, причём идеальным для этого является салат оливье, отметил Парамонов.


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