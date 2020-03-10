«Помог Миронов»: Актриса Лариса Голубкина была готова отправится в монастырь

10.03.2020, 9:07, Разное

Известная актриса Лариса Голубкина была готова отправиться в монастырь, чтобы больше ни с кем не разделять тягости и радости своей жизни. Избавиться от такого настроя помог ей её супруг Андрей Миронов.

Лариса Голубкина 9 марта отпраздновала своё 80-летие довольно скромно без пышной торжественной части и огромного количества родственников и знакомых. Сама актриса признаётся, ей не особо нравится отмечать этот день, так как ничего особенного не происходит. Знаменитость не оставила в стороне поздравления поклонников и родственников и отметила, что ей очень хотелось бы услышать тёплые слова в свой адрес от супруга Андрея Миронова. Именно он спас её будущее, так как после разрыва отношений с Николаем Щербинским-Арсеньевым она даже хотела уйти в монастырь, но актёр отговорил её от этого.

После смерти Миронова, пояснила актриса, торжественная часть дня рождения превратилась в обычную рутину, ведь именно её супруг привносил в этот день праздничное настроение и собирал всех знакомых за одним столом. Лариса Голубкина так и не позволила себе начать новый роман. Актриса признаётся, что во время творческой работы в театре и кино было не до того, а сейчас уже слишком поздно задумываться о серьёзных отношениях и лучше сосредоточиться на себе. При этом звезда очень благодарна Андрею Миронову и даже после его смерти хранит ему верность.