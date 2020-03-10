Рыбинск. Криминальная хроника со 2 по 9 марта

10.03.2020, 9:10, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении пенсионерки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 84-летняя жительница Рыбинского района и сообщила о том, что вечером недалеко от дома, расположенного в п. Каменники, неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении преступления — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1971 г.р. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Задержан подозреваемый в хранении наркотиков

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств, а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Подозревается в совершении преступления ранее судимый житель г. Рыбинска 1997 г.р., который был задержан сотрудниками наркоконтроля МУ МВД Росси «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в районе подъезда одного из жилых домов в микрорайоне Мариевка. В ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 2 полимерных свертка с веществом внутри. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество оказалось «солью» в крупном размере. Молодой человек, дав признательные показания, пояснил полицейским, что наркотик хранил для собственного потребления. Расследование продолжается.

В отношении бывшего работника магазина возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В полицию г. Рыбинска обратилась местная жительница и сообщила о том, что приобретала в одном из строительных магазинов линолеум. Чтобы ускорить процесс доставки товара перевела денежные средства работнику данной организации на банковскую карту. Однако товар не был доставлен, денежные средства не возвращены. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г.Рыбинска 1989 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что получил от заявительницы предоплату за линолеум, потратил эти денежные средства, обещал поставить товар, а затем уволился из данной организации и перестал выходить на связь.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Установлен подозреваемый в краже сотового телефона в общественном транспорте

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница города и сообщила, что при проезде в общественном транспорте неизвестные из кармана шубы похитили сотовый телефон. Ущерб составил 20 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель микрорайона Северный 1976 г.р., который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что видел, как женщина убрала телефон в карман, воспользовался удобным моментом и вытащил его. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

Сотрудники полиции напоминают

Чаще всего так называемые карманные кражи совершаются из карманов и из сумок. Уберечься от воров-карманников возможно только в том случаи, если вы будете всегда помнить и соблюдать следующие рекомендации:

— Следите за тем, чтобы ваша сумочка была всегда застегнута, в многолюдных местах, общественном транспорте старайтесь не выпускать ее из поля зрения.

— Будьте предельно внимательны и осторожны, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест.

— Если же кража все-таки совершена, то незамедлительно обратитесь в полицию.

Грабеж в Гагаринском микрорайоне

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что в ночное время в микрорайоне Гагаринский, неизвестный в ходе конфликта нанес побои, похитил телефон, документы, банковскую карту и скрылся. Впоследствии с похищенной банковской карты были оплачены покупки в магазинах города. Сумма ущерба составила 14 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, не работающий, ранее судимый местный житель 1992 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.161 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции изъята крупная партия наркотиков

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» пресечен факт незаконного хранения и сбыта наркотических средств в значительном размере. В ходе следствия по ранее возбужденному уголовному делу по факту сбыта наркотических средств, при проведении обыска по месту жительства не работающего, ранее судимого мужчины 1990 г.р. были обнаружены и изъяты более 100 полимерных пакетиков, картонная коробка и металлическая банка с веществом. Согласно заключения экспертизы в коробке и банке – находились части растения конопля, общей массой более 42 гр., в пакетиках — марихуана, общим весом около 90 гр., что является крупным размером.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств по части 1 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в присвоении сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Переборы и сообщил о том, что в ходе совместного распития спиртных напитков передал знакомому свой сотовый телефон для

осуществления звонка. Телефон он не возвратил и скрылся вместе с аппаратом мобильной связи. Ущерб составил более 10 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий местный житель 1986 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение».

Полиция предупреждает – не распивайте спиртные напитки в компании незнакомых и малознакомых людей. Злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В соответствии с ч.2 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.