Умер актер сериала «Ликвидация»

10.03.2020, 8:59, Новости дня

Заслуженный артист РФ Владимир Михайловский скончался в возрасте 83 лет, сообщили в театре «Сатирикон».

«Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в «Сатириконе», бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал только нежные и глубоко сердечные чувства. Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства. Слава им и память, и бесконечная благодарность наша…», – говорится в сообщении на сайте «Сатирикона».

Причина смерти артиста не называется.

Михайловский в разные годы играл в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, театрах «Сатирикон» и »Эрмитаж». Также известен по фильмам «Ликвидация» и «Исаев». 


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / По результатам транзитного арбитража от «Газпрома» получено $5 млрд – «Нафтогаз»

06.02 / Представлен новый недорогой кроссовер Haima 8S

12.02 / Эвакуированным из зараженного коронавирусом Китая россиянам вручили странные подарки

24.02 / «Айлендерс» переиграл «Сан-Хосе», Варламов отразил 29 бросков

21.01 / Комитеты СФ рекомендовали освободить Чайку от должности генпрокурора

20.02 / ОБСЕ призывает Россию провести новое расследование убийства Бориса Немцова

13.02 / США ввели санкции против трех предприятий российского ВПК

02.02 / Экс-беркутовцы в суде ни разу не рассказывали свою версию событий на Майдане – прокурор

31.12 / Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом»

01.01 / В первый день 2020 года один украинский военный получил ранения на Донбассе – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика