Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки мер по борьбе с коронавирусом

10.03.2020, 8:59, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в эпицентр распространения коронавируса – город Ухань – для инспекции работ, проводимых местными властями по борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает Центральное телевидение Китая.

Лидер Китая намерен ознакомится с работой и предпринимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Также он планирует встретится с медицинским персоналом, военными, соцработниками, сотрудниками органов общественной безопасности, волонтерами, пациентами и с местными жителями.

Отмечается, что председатель КНР направился в специально построенный для лечения больных коронавирусом госпиталь «Хошэньшань». Там он навестил пациентов и пообщался с медиками.

Си Цзиньпин призвал укрепить уверенность в своих силах и одержать победу над эпидемией.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц.