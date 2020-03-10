ЦБ объявил упреждающую продажу иностранной валюты на 500 млрд рублей

10.03.2020, 8:59, Новости дня

Банк РФ принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, следует из пресс-релиза регулятора.

Данные операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, передает ТАСС.

«Операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», – указывает ЦБ.

Указывается, что Банк РФ считает уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.

«Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк РФ счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей», – говорится в пресс-релизе регулятора.

Также Банк РФ увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд долларов.

«Банк РФ продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития», – указывает ЦБ.

Напомним, во вторник цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью.