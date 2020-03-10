В Совфеде оценили предложение США по ДСНВ-3

10.03.2020, 8:59, Новости дня

Внесение по предложению Госдепа США в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) находящихся в разработке российских вооружений исключено в принципе и не подлежит обсуждению, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем», – передает РИА «Новости» слова Косачева.

Ранее в Госдепе заявили, что США хотят, чтобы Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) охватывал новые и разрабатываемые российские системы, в том числе оснащенный ядерной энергоустановкой подводный аппарат дальнего хода «Посейдон».


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