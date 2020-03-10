В Казахстане приостановили продажу иностранной валюты после обвала тенге на фоне падения нефти и рубля

10.03.2020, 8:50, Новости дня

Правительство Казахстана запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил замминистра финансов страны Берик Шолпанкулов.

«На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный сектор, приобретать валюту только в рамках выполнения своих обязательств. В случае, если он покупает оборудование или погашает свои долги в виде валюты. Просто купить валюту и на сохранение – запрет осуществляется», – сказал Шолпанкулов.

Как пишут местные СМИ, обменные пункты Алматы, Нур-Султана и Шымкента приостановили продажу иностранной валюты в ожидании торгов. Стоимость одного доллара в Алматы и Нур-Султане колеблется от 385 до 394 тенге, в Шымкенте – от 390 до 393 тенге.

Накануне мировые биржи зафиксировали резкое падение цен на нефть, спровоцированное развалом сделки ОПЕК+. Вслед за нефтью на бирже Forex повалился и российский рубль: он продемонстрировал серьезное падение по отношению к доллару и евро. Валюта Казахстана отреагировала на ситуацию на рынках наиболее остро. Накануне за один доллар в столичных казахстанских обменниках предлагали до 397 тенге – при том, что в последний день торгов, в пятницу 6 марта, официальный курс, установленный Национальным банком Казахстана, составлял 382,05 тенге за доллар, а месяц назад тенге стоил в районе 376 за доллар.

После полудня тенге немного отыграл утреннее падение, но ситуацию это не спасло. Курс продажи американской валюты в обменниках Нур-Султана и Алматы не опускался ниже 390 тенге, наличных долларов в этих обменных пунктах не было уже к обеду.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 9 марта выпустил совместное с Национальным банком страны заявление, сообщив, что в связи с «существенным снижением мировых цен на нефть» правительство пойдет на сокращение «неприоритетных» бюджетных расходов. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальный антикризисный штаб, который должен будет разработать план действий по поддержке занятости населения.

Национальный банк Казахстана также заявил, что ужесточит проводимую монетарную политику «для обеспечения стабильности цен» и для того чтобы не допустить ускорения инфляции.