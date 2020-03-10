В Красноярске задержаны подростки, грабившие магазины электроники

10.03.2020, 8:42, Новости дня

В Красноярске задержали пятерых подростков, обвиняемых в серии налетов на салоны электроники. Группа парней от 15 до 18 лет в ночное время разбивала двери магазинов и похищала находящиеся на витринах смартфоны и другую технику. В настоящий момент установлено их участие в восьми кражах. Общая сумма ущерба составляет 1,5 миллиона рублей, сообщает ГТРК "Красноярск".

Банду выследили сотрудники уголовного розыска. Всех участников задержали. Сейчас они дают признательные показания.

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ГТРК "Красноярск"