Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

10.03.2020, 8:42, Новости дня

Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении регулятора.

"С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п.", — сообщил Нацбанк.

Ставка по операциям предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям изъятия ликвидности – 10,5%.

"Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике", — отмечает регулятор.

Центробанк страны учел и быстрое распространение коронавируса, что ухудшило перспективы стран во всем мире, но в основном основных потребителей казахской нефти, таких как Китай и Европейский союз.

Цена нефти европейского эталона Brent за 2 торговых дня на биржах рухнула более чем на треть из-за срыва договоренностей по соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.