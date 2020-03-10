Названы опасные сочетания продуктов и лекарств

10.03.2020, 8:30, Разное

Некоторые комбинации продуктов и медикаментов могут не только навредить организму, но и привести к летальному исходу. Эксперты назвали пять наиболее опасных сочетаний.
Одним из таковых считается комбинация малины и лекарств, имеющих жаропонижающий эффект. Следующим не рекомендуемым сочетанием является молоко с антибиотиками.

Не советуют эксперты употреблять грейпфруты в комбинации с препаратами для снижения уровня холестерина. Опасными не только для для здоровья, но и для жизни могут оказаться сочетания сои и тиреоидных гормонов, а также шпината и лекарств для разжижения крови.


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