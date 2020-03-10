Смартфон Vivo V19 с камерами на 6 сенсоров рассекретили до анонса

10.03.2020, 8:30, Разное

Смартфон Vivo модели V19 с шестью сенсорами в двух фото- и видеомодулях рассекретили до его анонса. Гаджет, получивший мощные камеры, относится к среднему ценовому уровню, а его аппаратной основой является процессор Qualcomm Snapdragon 730G.

Согласно имеющейся информации, названная платформа обеспечена восемью вычислительными ядрами модели Kryo 470 тактовой частотой до 2,2 ГГц, за графику отвечает ускоритель Adreno 618. Производитель наделил мобильное устройство 8 и 128 ГБ двух видов памяти, аккумулятор обладает емкостью 4,5 тыс. мА•ч. Две сложные в техническом выражении камеры осуществляют качественное фотографирование и видеосъемку. Селфи-модуль расположен в продолговатом отверстии в верхней части экрана и имеет два датчика, их характеристики пока не известны. Предположительно, дактилоскопический сканер также могут интегрировать в дисплей.

Основная квадро-камера включает в себя четыре сенсора. Базовым является датчик на 48 Мп, ему помогает широкоугольный элемент на 8 Мп, далее следуют два сенсора по 2 Мп каждый, один из которых отвечает за передачу данных о глубине сцены. Смартфон Vivo V19 с камерами на шесть сенсоров работает на основе FunTouch OS на базе Android 10.