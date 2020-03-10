Календарь: 10 марта — Чак Норрис так крут, что стукнул своё 80-летие

10.03.2020, 8:29, Новости дня

Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рэй Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в небольшом городе Райан (штат Оклахома, США).

Когда он повзрослел, то начал подрабатывать грузчиком, мечтая работать в полиции. Вскоре он записался в ряды ВВС, а в 1959 году уже был на военной базе Южной Кореи. Но служба для Карлоса Рея оказалась скучной, и поэтому он занялся дзюдо и таэквондо.

В 1963 году была открыта первая школа каратэ Чака Норриса. В 1965 году он уже выиграл чемпионат всех звезд в Лос-Анджелесе. В 1968 году уже работали несколько школ каратэ (их было 32). Кроме этого тогда же он становится чемпионом мира в этом виде спорта в категории полутяжелого веса, и его звание было действительно на протяжении семи лет.

Позже Чак Норрис начинает свою карьеру в кино. Его первыми фильмами стали «Возвращение дракона», а также «Игра смерти». После этого дебюта ему предложили роль в малобюджетном «Резня в Сан-Франциско», но этот боевик получился очень неудачным и его долгое время не выпускали на экраны.

Поэтому Чак Норрис начал учиться актерству у профессионалов. В 1977 году состоялось его возвращение в мир кино, а вскоре он уже стал настоящей звездой компании Cannon Pictures. В 1990-х годах фирма перестала работать, но Чак Норрис продолжал свою актерскую карьеру. Он сыграл в многочисленных фильмах — «Кодекс молчания», «Подразделение Дельта», «Проклятье дракона», «Ювелир», «Лесной воин», «Человек президента», «Уокер, техасский рейнджер», «Неудержимые-2» и других.

Еще Чак Норрис стал создателем большого количества телевизионных шоу, помимо этого он издаёт свой журнал, написал 7 книг, а ещё занимается поиском и «раскруткой» молодых талантов.

Зашкаливающая крутость Чака Норриса в боевиках породила в эру интернета бездну мемов и шуток.

Чак Норрис может сжать пальцы в кулак даже на ноге.

Однажды Чак Норрис съел именинный торт, прежде чем друзья успели сказать, что внутри сидит стриптизерша.

Чак Норрис засунул пальцы в разетку и убил ток.

Чак Норрис перемалывает кофейные зерна зубами и кипятит воду на внутренней ярости.

Чак Норрис — единственный человек, который обыграл стену в теннис.

Нет никакой теории эволюции Дарвина. Есть список существ, которых Чак Норрис пощадил.

Чак Норрис может заставить плакать лук.

Чак Норрис бросил гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась.

Годы не щадят человека. Кроме того случая, когда этот человек — Чак Норрис.

События дня:

1939 г. — началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.

1939 г. — открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму».

1943 г. — начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.

Именинники:

Александр, Анастасия, Анна, Николай.

Родились:

Владимир Гостюхин (1946 г.) — российский киноактер.

Шерон Стоун (1958 г.) — американская актриса.

Ева Герцигова (1973 г.) — чешская супермодель.