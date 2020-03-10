В разгар коронавируса Трамп обещает «очень существенную помощь» пострадавшим

10.03.2020, 8:28, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп обещает оказать «очень существенную помощь» как компаниям, так и частным лицам, которые испытывают финансовые трудности в результате эпидемии коронавируса COVID-19.

Трамп сообщил, что во вторник он встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить снижение налога на заработную плату.

«Мы будем обсуждать помощь работникам, получающим почасовую оплату, чтобы они не оказались в ситуации, когда они останутся без зарплаты. Мы будем работать с компаниями, большими и малыми, множеством компаний, чтобы они не были наказаны за то, в чем они не виноваты», – заявил Трамп журналистам вечером в понедельник.

В условиях обрушениях цен на акции на фоне нефтяной ценовой войны и кризиса с коронавирусом Трамп встретился в понедельник со своими экономическими советниками, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучиным, который представил ему варианты политических решений по противодействию возникающим угрозам для экономики.

«Через год экономика будет в очень хорошей форме», – предсказал Мнучин, который отвечал на вопросы журналистов вместе с вице-президентом Майком Пенсом после короткого появления Трампа в зале для брифингов.

Трамп объявил, что во вторник в Белом доме пройдет пресс-конференция, посвященная экономическим вопросам.

Ожидается, что американская туристическая индустрия, которая ежегодно генерирует 1,6 триллиона долларов дохода и может серьезно пострадать из-за вспышки коронавируса, станет одним из ключевых направлений работы администрации по оказанию чрезвычайной помощи.

«Мы также работаем с разными отраслями, включая авиаперевозки и морские круизы, которые, очевидно, пострадают», – сказал Трамп.

США «будут использовать все имеющиеся инструменты» для борьбы с последствиями коронавируса, сказал Мнучин, отметив, что на этой неделе Белый дом проведет встречу с представителями банков.

После того как индекс Доу-Джонса упал больше чем на 2000 пунктов во время утренней сессии в понедельник, Трамп в Твиттере обвинил в падении рынка Саудовскую Аравию и Россию, споривших об объемах добычи нефти и цене на нее.

«Это, а также фейковые новости – причина падения рынка», – написал он.

Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что неопределенность на рынках вызвана реакцией президента на вспышку коронавируса в США.

«Думаю, происходящее отражает отсутствие доверия, поэтому мы надеемся, что то, что будет исходить от Белого дома, будет больше соответствовать предложениям советников в области здравоохранения», – сказала Пелоси.