США перебросили бомбардировщики В-2 в Европу

10.03.2020, 8:28, Новости дня

Оперативная группа стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit с авиабазы Уайтмен в Миссури прибыла на авиабазу Лажес на Азорских островах (Португалия) для учений по интеграции в театр военных действий и летной подготовке.

«Самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. Развертывания стратегических бомбардировщиков в Европе позволяют членам экипажей ознакомиться с театром военных действий и демонстрируют приверженность США своим союзникам и партнерам», – говорится в заявлении Европейского командования.

«Интеграция с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами по театру военных действий, а также с другими подразделениями ВВС США… позволяет нам выстраивать долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому кругу глобальных вызовов», – отмечается далее в документе.

На авиабазе Лажес дислоцируется 65-я группа наземного обслуживания, которая оказывает поддержку в боевых операциях, обеспечивая экспедиционные перемещения истребителей, других боевых самолетов, а также глобальную связь с командирами боевых подразделений.

Кроме того, она поддерживает объединенные и коалиционные операции, а также операции НАТО.