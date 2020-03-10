Малафеев объяснил поведение дочери

10.03.2020, 8:28, Новости дня

Бывший вратарь сборной РФ по футболу Вячеслав Малафеев объяснил поведение уличенной в наркоторговле дочери Ксении, сообщили СМИ.

«Просто у нее сложный характер. Если принимает какие-то решения, невзирая на то, что права она или нет, все равно сделает по-своему», – передает Star Hit слова Малафеева.

Он добавил, что дочери давно хотелось пожить одной, и для нее подготовили отдельную квартиру.

«Постоянно на связи с ней», – сказал он.

Информация о задержании Малафеевой в Санкт-Петербурге при продаже таблеток экстази появилась 7 марта.

8 марта стало известно, что против 16-летней дочери футболиста было возбуждено уголовное дело. В данный момент она находится под наблюдением врачей.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Минобороны подало иски к поставщику амуниции на 2,3 млрд рублей

20.02 / В Раменках охранники избили местных жителей и депутатов Мосгордумы, выступающих против строительства многоэтажного дома

14.01 / NYT: Хакеры из России атаковали фирму, связанную с сыном Джо Байдена

10.01 / Оппозиция Абхазии заявила о готовности к переговорам с президентом

20.02 / Трутнев призвал к дополнительным мерам продбезопасности на Дальнем Востоке

12.02 / Китай не принял предложение США о помощи с коронавирусом

06.02 / Рост пассажирских авиаперевозок в 2019 году в мире замедлился до 4,2%

09.03 / CNN — «чудовищно и отвратительно» — Сандерс признался, что не ожидал увидеть свастику на своём митинге

04.01 / Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

04.03 / За сутки коронавирусом по всему миру заразились почти 2 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика