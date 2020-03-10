Алёна Водонаева: Низкий курс рубля выгоден для власти и нефтедобывающих предприятий

10.03.2020, 8:26, Разное

Телеведущая Алёна Водонаева уверена, что низкий курс рубля очень выгоден для власти и нефтедобывающих предприятий. Он позволяет богатому слою населения в РФ приумножать свои доходы многократно.

Алёна Водонаева объяснила, обычным гражданам не стоит беспокоиться о снижении курса рубля по отношению к доллару или евро. На их жизни такие изменения вряд ли отразятся, так как крайне мало людей используют иностранную валюту в качестве основной. Кому действительно выгодно снижение рубля, так это политикам и главам нефтедобывающих предприятий. Алёна Водонаева уверена, они намеренно обесценивают рубль, так как все сделки на мировом уровне производятся в долларах и, следовательно, увеличение ценности этой валюты в отношении российской приводит к приумножению их достатка.

Курс рубля резко снизился после того, как в РФ отказались ограничивать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Её члены настаивали на снижении количества добычи сырья на территории страны с целью поддержания экономической ситуации, но нефтедобывающие корпорации отказались от сделки. Из-за этого цена за баррель резко снизилась на 31%.