Над Диснейлендом в Лос-Анджелесе заметили кольцеобразный НЛО

10.03.2020, 8:26, Разное

В небе над Диснейлендом в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) очевидцы заметили НЛО в виде черного кольца. Фотография таинственного образования появилась в профиле известного уфолога Скотта Уоринга.
Ранее наблюдалось появление подобных колец в результате некоторых поездок на аттракционах в Диснейленде. Однако Уоринг уверен, в данном случае речь идет об инопланетном корабле. Исследователь основывает свои доводы на сообщениях американских военных, замечавших над военной базой НЛО, внезапно превращавшихся в облако в форме блюдца.

Об этом говорится в правительственных документах США от 1957 года, описывающих загадочный объект в Форт-Белвуаре (штат Вирджиния). Согласно свидетельствам очевидцев, к военной базе приблизился кольцеобразный НЛО черного цвета, и его успели сфотографировать. Примерно через 5 минут темное кольцо, показавшееся солдатам «твердым», начало скользить по небу и «поглощаться белым дымом».

По мнению уфолога, именно такой объект видели люди над Диснейлендом недавно. Однако скептики считают, что этому образованию можно найти вполне «земное» объяснение.


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