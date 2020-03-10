ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса. Карантин распространили на всю Италию и всех прибывающих в Израиль

10.03.2020, 8:26, Новости дня

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

При этом он подчеркнул, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

В Италии, где зафиксированы самые высокие показатели смертности от коронавируса, объявили карантин по всей стране. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что из-за распространения инфекции, запрещены все массовые мероприятия, закроются школы, университеты, будет приостановлен национальный футбольный чемпионат, пишет Corriere della Sera.

Помимо этого ограничительные меры, которые ранее действовали в регионах северной Италии, теперь распространяются на всю страну.

«Не будет так называемых «красных зон», – сказал Конте журналистам. – Италия целиком объявляется защищенной территорией, начиная со вторника».

Журналисты сообщают, что ограничения вводятся для тех, кто на карантине. Список оснований для поездок, вероятно, останется весьма широким.

В Италии за сутки число заразившихся увеличилось на 1807 человек. Общее число инфицированных коронавирусом – 9172. Смертельных случаев в Италии – 463.

Израиль, в свою очередь, распространил действующий в стране 14-дневный карантин на всех пребывающих из-за границы. В стране 42 подтвержденных случая инфицирования и ни одного смертельного случая. Власти распорядились о помещении в карантин десятков тысяч жителей страны, которые подозреваются в контактах с носителями.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это трудное решение, но оно сыграет существенную роль для сохранения здоровья жителей страны, сообщает Bloomberg.

Тем временем молдавские власти решили ввести ограничения для транзита иностранцев: им запретят прилетать в Молдову из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Как сообщил молдавский премьер-министр Ион Кику, с 10 марта на борт самолетов, летящих в Кишинев из этих стран, будут пускать только граждан Молдовы: «Мы не можем полностью запретить полеты из этих стран. Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии».

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро вторника, 10 марта оно достигло 112 тыс. 427 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80754 подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных достигло 31673, увеличившись за минувшие сутки более чем на 3,8 тысяч случаев.

Всего в мире насчитывается 3987 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая – 3136.