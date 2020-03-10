Общество: Как в России обошли Америку в гонке за гиперзвук

10.03.2020, 8:11, Новости дня

Пресса пестрит сообщениями о том, что РФ превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном?

Прежде всего, определимся с терминологией.

Не так давно среди невоенных специалистов ходило неофициальное определение гиперзвукового устройства как аппарата, способного превысить в горизонтальном полёте скорость в пять «звуков», используя в качестве окислителя атмосферный воздух. Это имело определённый смысл. Уже много десятилетий любой боевой блок, падающий на цель по баллистической траектории, имеет скорость, во много раз превышающую скорость звука (как и стартующая космическая ракета), но никто не считал и не считает подобные аппараты гиперзвуковыми.

Сегодня эпитет «гиперзвуковой» относится к практически любому летательному аппарату, способному достичь скорости, близкой к заветным пяти «звукам» в любом виде управляемого полёта в атмосфере. Уже имеются или разрабатываются гиперзвуковые системы оружия следующих основных классов:

1. Планирующие боевые блоки, или в терминологии англоязычных – глайдеры. Эти аппараты представляют собой способный к управляемому полёту в атмосфере боевой блок баллистической ракеты. Заброшенные ракетой в космическое пространство, такие блоки уже в атмосфере летят к цели по пологой траектории с возможностью менять высоту полёта и маневрировать. Примером такой системы является отечественный гиперзвуковой аппарат «Аванград».

2. Ракеты, достигающие гиперзвуковой скорости в снижении. Такая ракета, стартуя с набором высоты (как правило, с самолёта-носителя), затем продолжает снижение с работающим реактивным двигателем. Она похожа на баллистическую (или аэробаллистическую), но не падает на цель, а летит со снижением.

Примером таких ракет являются отечественный комплекс «Кинжал» и американская система ARRW.

3. Ракета с гиперзвуковым прямоточно-воздушным двигателем, способная лететь в том числе и горизонтально с использованием атмосферного воздуха в качестве окислителя. Примером такой ракеты является американская ракета-демонстратор X-51A Waverider («Вэйврайдер» — «оседлавший волну») концерна «Боинг». Есть предположения о том, что таковой же является отечественная ракета «Циркон».

Так кто же лидирует в разработке подобных систем? Оценим имеющиеся у РФ и США программы.

США

У США огромный опыт в создании такого рода систем. Именно американцы имеют «в багаже» пилотируемые полёты на гиперзвуковых скоростях на ракетопланах Х-15. Они единственные в мире, кто смог в своё время скрестить прямоточно-воздушный и турбореактивный двигатели в турбопрямоточном J58 и получить возможность полёта пилотируемого разведчика SR-71 с таким двигателем, на режимах, переходных от сверхзвука к гиперзвуку. Сегодня «Локхид Мартин» ведёт разработку гиперзвукового самолёта-разведчика с комбинированным турбопрямоточным двигателем, способным к гиперзвуковому полёту (проект известен как SR-72 «Аврора»).

Сколько в США проводилось исследований по гиперзвуку, просто не счесть. От «кинетических» противотанковых ракет с боевой частью из бронебойного стержня (на таких скоростях взрывчатка не нужна, как и система наведения), до таких же, как наш «Авангард», планирующих блоков. В начале девяностых в РФ отчасти на американские деньги была проведена работа «Холод» — создание работающего гиперзвукового прямоточного двигателя и его лётные испытания на экспериментальном летательном аппарате – по сути малогабаритной ракете демонстраторе. Проект оказался успешным и американцы получили всю информацию по нему. Потом они купили данные по проекту ГЭЛА (гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат, часть проекта крылатой ракеты Х-90) и Д2 (экспериментальный гиперзвуковой ЛА на базе противокорабельной крылатой ракеты Х-22). Американский вариант ГЭЛА даже был построен и летал. Летал и экспериментальный беспилотный ракетоплан Х-43. Теперь этот огромный массив экспериментальных программ «сведён» в несколько финальных проектов, которые должны дать результат в самое ближайшее время.

ВМС США ведут проект Conventional Prompt Strike (CPS) – неядерный быстрый удар. Это аппарат, напоминающий наш «Авангард», но с отличиями – у него неядерная боевая часть и намного, в разы меньшая дальность. Американцы рассматривают это оружие как тактическое. Как и «Авангард», CPS будет разгоняться путём забрасывания его на большую высоту баллистической ракетой, и оттуда идти на цель, разгоняясь в снижении. Только ракета будет запускаться с подлодки. Полёт глайдера будет управляемым. Согласно отчёту исследовательской службы Конгресса США, успешные испытания подобного боевого блока имели место в 2011 и 2017 годах. Планируется, что первые боеготовые ракеты с гиперзвуковым блоком будут размещены на атомных подлодках типа «Вирджиния» в 2028 году.

Армия США ведёт проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – Гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете, которая будет поднимать его на высоту, у армейцев она другая, по вполне очевидным причинам. Планируемая дата создания прототипа – 2023 год.

ВВС США ведут уже упоминавшуюся программу создания ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) – по сути «американский «Кинжал». Ракета уже имеет «войсковой» индекс – AGM-183. Как и «Кинжал», это твердотопливная ракета, достигающая гиперзвуковых скоростей в полёте со снижением, с работающим реактивным двигателем. Как и «Кинжал», ракета запускается с самолёта. Испытания ARRW идут по плану, ракету уже собрали и возили на самолёте, в недалёком будущем начнутся пуски. Предполагается, что лётные испытания ракеты завершатся в 2022 году.

Помимо этих проектов, ещё четыре программы по гиперзвуковым летательным аппаратам ведёт DARPA – департамент перспективных исследований Пентагона. Проекты DARPA — это скорее наработки технологий, нежели создания готового образца оружия. Среди этих наработок и двигатели с использованием воздуха в качестве окислителя.

США также обладает огромной инфраструктурой, используемой для исследования гиперзвука. Так, на 2020 год количество испытательных объектов и мобильных лабораторий составляло 48 единиц.

Россия

Сегодня основные образцы гиперзвукового оружия РФ известны далеко за пределами нашей страны.

Первый — это гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард». Работы над этой системой начались в середине 80-х годов прошлого века, и вот сейчас она, что называется, вышла на финишную прямую. Распространено мнение о том, что «Авангард» предназначен для преодоления ПРО. И действительно, никакая противоракетная оборона не сможет остановить маневрирующий в атмосфере боевой блок. Более того, его обнаружение с помощью РЛС также будет затруднено, так как он летит в разы ниже, чем обычная баллистическая цель. Способность осуществлять манёвры потенциально даёт возможность «Авангарду» поразить точечные цели. Всё это заставило исследовательскую службу Конгресса США заострить внимание конгрессменов на потенциале «Авангарда» как средства нанесения скрытого первого ядерного удара. Отчасти это так и есть. Его потенциал в этом качестве действительно куда интереснее, чем как у средства прорыва ПРО.

Вместе с лазерами «Пересвет», способными сорвать работу спутников инфракрасной разведки США, применяемых для обнаружения стартующих ракет, «Авангард» действительно может использоваться для организации «сюрприза» нашим «партнёрам».

А для мгновенного поражения таких целей, как американские базы с ядерным оружием в Европе, очень хорошо подойдёт вторая разработка в области гиперзвукового оружия – комплекс «Кинжал». В отечественной прессе его принято нахваливать как средство уничтожения авианосцев. Скажем прямо – не совсем понятно, как это возможно. А вот для внезапного удара по цели стационарной этот комплекс идеален. Он размещается на скоростном носителе и разведка противника гарантированно «проспит» его выход на рубеж пуска. Сама ракета имеет большую дальность, а если её точность поражения цели сопоставима с ракетами комплекса «Искандер», то и необходимую точность.

Со стороны всё это, правда, выглядит как подготовка к наступательной ядерной войне, но, если её ведут США (а они ведут, и принципиально не согласны останавливаться), то вопрос «упреждающего выстрела» оказывается для нас очень актуальным. Вполне возможно, что слова президента «вы нас не слушали, так хоть теперь послушайте» как раз об этом. От своего стратегического аналога «Авангарда» американцы отказались сами, посчитав, что лучше потратить деньги на другие программы.

Третьим проектом РФ в области гиперзвука является противокорабельная ракета, известная по наименованию 3М22 «Циркон». Уже проведены стрельбы этой ракеты с надводного корабля, в ближайшее время ожидается пуск с подводной лодки. «Циркон» — самая засекреченная и самая таинственная ракета из всего гиперзвукового арсенала России. В отличие от «Авангарда» и от «Кинжала», о ней нет вообще никаких открытых данных, нет и изображения. Это весьма похвальный уровень секретности.

Впрочем, возможно, что утечку допустили индийские партнёры, которые разрабатывают на базе нашей технологии проект гиперзвуковой ракеты Brahmos-II (наследника первого «Брамоса», который, в свою очередь создан на базе отечественной сверхзвуковой ракеты «Оникс»). Если индийский макет, уже представленный на выставках, не является дезинформацией, то «Циркон» во-первых, является ракетой, использующей атмосферный воздух в качестве окислителя, а во-вторых, похож на американский «Вэйврайдер» внешне, да и концептуально тоже – прямоугольный или близкий к нему «в профиль» фюзеляж, твердотопливный ускоритель, развитый воздухозаборник гиперзвукового прямоточно-воздушного реактивного двигателя.

Вот только «Вэйврайдер» — это демонстратор, а «Циркон», похоже, уже боевая ракета. А ещё она стартует с корабля из универсальной пусковой установки 3С14 вертикально вверх, и с таким стартом набирает скорость, тогда как «Вэйврайдер» стартует с самолёта, летящего со скоростью более 700 км/ч.

Удержать отрыв

Всё это говорит о технологическом прорыве, достигнутом отечественными военными инженерами, причём прорыве такого масштаба, который американцам, в отличие от своего аналога «Кинжала», быстро не «отыграть». Недругам РФ придётся признать – мы действительно опередили США в части гиперзвука. Причём опередили в условиях, когда их научно-технический задел куда лучше нашего.

Но – важный момент – преимущество, которое сегодня имеет Россия, не навечно. Надо отчётливо понимать – в начале 2000-х США технологически могли уйти в такой отрыв, что догнать их было бы невозможно. Навредила им собственная мощь – в условиях, когда единственный противник, СССР, перестал существовать, а других не было, на новейшее оружие не выделялись деньги. И они потеряли время, позволив бедной РФ догнать и перегнать.

Но они набирают темп. Уже через три года у американцев будет свой «Кинжал». Через пять или шесть – тактический «мини-Авангард» у сухопутных войск, перехватывать который будет невероятно сложно. Причём, с учётом финансовых средств и промышленных возможностей США эти системы окажутся у них на вооружении в массовом количестве.

Опережая их сейчас, мы можем кое в чём им уступить в ближайшее время, и расслабляться нельзя.

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