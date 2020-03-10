Названы 5 малоизвестных примеров применения уксуса

10.03.2020, 8:07, Разное

Практически на каждой кухне можно найти ёмкость с обычным столовым уксусом, использующимся при приготовлении маринадов, консервации или для устранения неприятного запаха. Однако есть и малоизвестные примеры применения продукта, 5 из которых назвали эксперты.
Уксусом можно поливать участки земли или дорожек, где может мешать лишняя растительность, после чего она на долгое время исчезнет. Смоченная в жидкости с резким запахом салфетка поможет избавиться от приклеенного ценника на посуде из керамики или предметах интерьера. Также уксус можно использовать как средство от муравьёв. Для этого его нужно развести в равных пропорциях с водой, а смоченной в полученном растворе салфеткой «пройтись» по тропам насекомых.

Четвёртым малоизвестным примером применения уксуса специалисты назвали возможность устранения засора в трубах. В случае, если вода в раковине начинает медленнее уходить, можно попробовать засыпать в сток около 100 граммов обычной пищевой соды и сверху вылить примерно такое же количество уксуса, а через 30-40 минут залить туда же несколько литров очень горячей воды.

Растворив в 200 мл тёплой воды столовую ложку яблочного уксуса можно снизить воспаление и болевые ощущения в горле. Для этого просто нужно не менее 5 минут полоскать ротовую полость и доставляющее дискомфорт горло. Однако применять данный метод лучше после консультации со специалистом.


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