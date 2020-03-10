Анастасия Костенко рассказала, на кого похожа её младшая дочь

10.03.2020, 8:07, Разное

Стало известно, на кого похожа младшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Об этом пояснила сама молодая мама.
Анастасия Костенко в Instagram-stories опубликовала фото части лица своей младшей дочери Евы. Кроме того, супруга футболиста Дмитрия Тарасова поделилась своими мыслями о том, на кого больше похож ребёнок. Костенко сообщила, что Ева появилась на свет совершенно не похожей на свою старшую сестру. Четыре дня назад девочке исполнился месяц. При этом, модель убеждена: младший ребёнок унаследовал её черты лица.

«Говорят, что Евочка — это моя копия. Они такие разные с Милашкой, но такие любимые. Моё сердце стало больше», — пописала снимок молодая мама.


Стоит отметить, что в жизни пары сейчас не всё так гладко. Когда модель находилась на девятом месяце беременности, Тарасову удалось подписать контракт с «Рубином». Так как до этого футболист продолжительное время был без работы, это стало для него хорошей возможностью вернуться к карьере. Но всё произошло совершенно не так, как он планировал. На сборах Тарасов травмировался, поэтому был вынужден снова покинуть профессиональный спорт. Не так давно ему сделали операцию в Италии. Некоторые интернет-пользователи даже шутят, мол, во всех бедах футболиста виновата его экс-супруга Ольга Бузова, которая якобы наслала на него проклятие.


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