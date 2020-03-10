Обозреватель Forbes — участие в параде Победы стало для Запада дилеммой

10.03.2020, 8:06, Новости дня

Многие западные лидеры ещё не приняли окончательного решения о поездке в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы. С одной стороны, они стремятся к разрядке отношений с Москвой, но не хотят, чтобы их приезд воспринимался как попытка «угодить» Путину. С другой, их отказ может быть воспринят в РФ как нежелание признавать её огромный вклад в разгром нацистской Германии, пишет старший обозреватель Forbes Джеймс Роджерс.



Reuters

9 мая в московском параде Победы примут участие не менее 15 тыс. военнослужащих. И возможный приезд на торжества ряда западных лидеров стал настоящей «головной болью» для дипломатов, пишет старший обозреватель Forbes Джеймс Роджерс.

Дело в том, что окончание Второй мировой может дать шанс союзникам Москвы по антигитлеровской коалиции, в том числе США, Британии и Франции, вспомнить об общей боевой славе, а противникам — отметить примирение. Но современная международная политика усложняет ситуацию, отмечает автор статьи.

«В мире, где РФ и Запад ведут жёсткую словесную полемику относительно аннексии украинского Крыма* Москвой, а Кремль продолжает оказывать военную помощь президенту Башару Асаду в сирийском конфликте, принять приглашения на смотр российской боевой мощи не так-то просто», — рассуждает публицист.

Поэтому, по словам Роджерса, возникает «дипломатическая дилемма». Иностранные лидеры неспешно взвешивают все за и против визита в российскую столицу на празднование 75-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией. Это означает, что ещё не все приняли окончательное решение о поездке.

Самые заметные «сомневающиеся» к настоящему моменту — американский президент Дональд Трамп, британский премьер Борис Джонсон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Их процесс принятия решения осложняет тот факт, что французский лидер Эммануэль Макрон, который уже на протяжении определённого времени стремится к разрядке отношений с Москвой, принял приглашение ещё летом прошлого года. В результате Западу становится труднее сформулировать общий ответ, обращает внимание колумнист.

Между тем, по его мнению, на кону находится многое. Хотя западные страны хотели бы улучшить связи с Россией, они не стремятся к этому любой ценой. Им не хотелось бы, чтобы их приезд воспринимался как стремление «угодить» Владимиру Путину. Особенно на параде, который может включать части, принимавшие участие в боевых операциях в Сирии или в «захвате» Крыма.

В то же время отказ приезжать на парад может быть воспринят Россией как непризнание тех огромных жертв, которые она принесла для разгрома нацистов. По подсчётам историков, СССР потерял на войне более 20 млн. человек, добавляет автор статьи.

Современная РФ «безмерно гордится» Победой. Планируется, что юбилейный парад, в котором примут участие солдаты из более чем 20 иностранных армий, станет ещё более зрелищным, чем обычно. Но сами организаторы признаются, что пока не могут сказать, сколько западных лидеров приедут на торжества, заключает Джеймс Роджерс.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).