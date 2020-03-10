Названы главные опасности изменения климата для России

10.03.2020, 7:53, Новости дня

Таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, а ущерб от наводнений скорее спровоцирован неверным подходом к строительству, сообщил завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

«Таяние мерзлоты – действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике РФ от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», – передает РИА «Новости» слова Кислова.

Он уточнил, что в каждом крупном регионе РФ можно выбрать свой лидирующий экологический процесс, который завязан на климат. Если это север, то это деградация вечной мерзлоты, если Калмыкия, Ставропольский край, то это опустынивание, прогрессирующая засушливость.

«Я бы не сказал, что нам сильно угрожают наводнения. Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», – добавил ученый.

Ранее ученые спрогнозировали исчезновение льдов в Арктике через 20 лет.