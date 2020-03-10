Минобороны опубликовало базу записей 27 млн участников ВОВ

10.03.2020, 7:59, Новости дня

Минобороны опубликовало информацию о загруженных в базу записей и фотографий материалах об участниках Великой Отечественной войны, сейчас их число превышает 27 миллионов, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«В рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти», призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны загружено более 27 млн записей и фотографий об участниках ВОВ», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства и обновляется в режиме реального времени.

«Принять участие в специальном проекте может любой желающий. Для того, чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти», – говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что в базу проекта «Дорога памяти» загрузили более 600 тыс. фото фронтовиков.


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