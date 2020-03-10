Маск выразил опасение, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти

10.03.2020, 7:59, Новости дня

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания может не успеть выполнить до его смерти ключевую задачу – отправить на Марс космический корабль.

«Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс, – цитирует ТАСС 48-летнего Маска.

Он напомнил, что для отправки первых людей на орбиту компании понадобилось 18 лет. В таком случае необходимо повысить темпы новаторской деятельности, или «я определенно умру еще до полета на Марс».

Напомним, в конце сентября Илон Маск и его компания SpaceX представили первый прототип космического корабля Starship, разрабатываемого для колонизации Марса.

Во время испытаний в Техасе прототип Starship для межпланетных полетов лопнул. До этого в ходе испытаний прототип корабля Маска взорвался.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.


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