Мнение: И тут Россию поимели

10.03.2020, 7:54, Разное

Даже батька Лука в итоге ставит тут всех раком! Шулика здорово подмечает:

«от падения цен на нефть больше всего выиграет Лукашенко. Он теперь на рынке ее сможет купить дешевле, чем у России со всеми скидками. Вот чуйка-то, что он заключаться не стал с соседом. Начало года пересидел на нефти от Гуцериева, а теперь вообще в масть пошло».

Батька мне никогда не нравился, но кремлевские не нравятся еще больше. Так что — хорошая новость. Ай да батька!

Некоторые говорят, что Белоруссия, дескать, ничего не выиграет, так как нефть ей нужна для перепродажи; но, во-первых, нефть им нужна и для себя тоже (сама Белоруссия ее не добывает). И, главное, Лукашенко ведь заставляли подписать долгосрочный договор с РФ, согласно которому он был бы обязан закупать у РФ нефть — правда, по «льготной» цене. А он брыкался и не подписывал, как на него ни давили. А теперь и не подпишет.

Белоруссия ничего не потеряет уже хотя бы потому, что так на них бы висела обязывающая сделка — покупать российскую нефть по цене ВЫШЕ рынка. То есть Лука избежал той самой ловушки, в которую угодила Украина на рубеже 2010-х годов — когда усилиями Юлии Тимошенко оказалась в тисках долгосрочного (!) договора с Газпромом на покупку газа. В мире цена на газ падала, а Украина (хотя Тимошенко уже не была премьером) была вынуждена покупать газ чуть не в 2 раза дороже Европы, по принципу «тейк-о-пей», бери или плати. Думаете, за что Янукович Юлю-Тигрюлю в тюрягу-то засадил? Старого насильника бесила мысль, что он вынужден отдавать России деньги за просто так (вместо того чтобы оставлять себе).