Мнение: Метиловый спирт и коронавирус в Иране
10.03.2020, 7:52, Разное
На тему вопросов о том, помогает ли алкоголь против коронавируса.
Опытным путем было установлено — метиловый спирт не помогает.
Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.
"Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя", — цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".
Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.
https://tass.ru/obschestvo/7929159 — цинк
На очереди спирт медицинский.
Между тем, ВОЗ объявила, что эпидемия коронавируса в ближайшее время будет уже официально признана пандемией.
PS. И еще один забавный трэш.
Драка из-за туалетной бумаги в Австралии во время панических закупок связанных с коронавирусом.
А помните, сколько шуток было про туалетную бумагу в Венесуэле.
Пустые полки в супермаркетах.
Комбинация экономического кризиса и эпидемии коронавируса дает достаточно занимательный дестабилизирующий эффект, который доламывает остатки поздневашингтонского миропорядка.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет