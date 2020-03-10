Мнение: Метиловый спирт и коронавирус в Иране

10.03.2020, 7:52, Разное

На тему вопросов о том, помогает ли алкоголь против коронавируса.

Опытным путем было установлено — метиловый спирт не помогает.

Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

"Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя", — цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".

Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.

https://tass.ru/obschestvo/7929159 — цинк

На очереди спирт медицинский.

Между тем, ВОЗ объявила, что эпидемия коронавируса в ближайшее время будет уже официально признана пандемией.

PS. И еще один забавный трэш.

Драка из-за туалетной бумаги в Австралии во время панических закупок связанных с коронавирусом.

А помните, сколько шуток было про туалетную бумагу в Венесуэле.

Пустые полки в супермаркетах.

Комбинация экономического кризиса и эпидемии коронавируса дает достаточно занимательный дестабилизирующий эффект, который доламывает остатки поздневашингтонского миропорядка.