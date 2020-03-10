«Роснефть» планирует увеличить нефтедобычу вслед за Саудовской Аравией — Bloomberg

10.03.2020, 7:43, Разное

Компания «Роснефть» с 1 апреля планирует увеличить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом Bloomberg рассказал близкий к компании источник.

Собеседник агентства отметил, что компания хочет увеличить добычу сразу же, как истекут нынешние договоренности с ОПЕК+. На увеличение нефтедобычи компании может потребоваться одна или две недели, отмечает Bloomberg. РБК пишет, что в последнем квартале прошлого года «Роснефть» добывала 4,67 миллиона баррелей в сутки.   

Ранее СМИ сообщали, что увеличить нефтедобычу планирует и Саудовская Аравия. Производители заявили, что с 1 апреля они повысят нефтедобычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 10 млн, а впоследствии при необходимости увеличат ее и до 11-12 млн.

Это произошло после того, как страны ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти. Вследствие этого цены на нефть, в том числе марок Brent и WTI, сегодня обновили многолетний минимум и упали более чем на 30% на европейских и американских биржах. Вслед за нефтью снизился и курс рубля к доллару и евро: американская валюта превысила 74 рубля, европейская — 85. Акции «Роснефти» на Лондонской бирже показали падение более чем на 21% .


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Мнение: Коронавирус. Заметки на злобу дня — 3.

31.01 / Ученые: После инсульта мозг тонет в собственной жидкости

06.02 / В Подмосковье появится памятник «Штирлицу»

23.01 / Мнение: Крепыш на большой территории

09.01 / Как наладить режим сна после праздников

31.12 / Низкий и мерзкий пиар. Вместо того, чтобы смотреть в глаза семьям Героев Небесного сотни, Зеленский дико пиарится на обмене.

20.01 / В Ростовскую область придут холод и снегопад

25.01 / Критически важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

08.01 / В США запретили своим авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком

29.12 / Мнение: Сегодня должен состояться обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика