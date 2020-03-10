«Роснефть» планирует увеличить нефтедобычу вслед за Саудовской Аравией — Bloomberg

10.03.2020, 7:43, Разное

Компания «Роснефть» с 1 апреля планирует увеличить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом Bloomberg рассказал близкий к компании источник.

Собеседник агентства отметил, что компания хочет увеличить добычу сразу же, как истекут нынешние договоренности с ОПЕК+. На увеличение нефтедобычи компании может потребоваться одна или две недели, отмечает Bloomberg. РБК пишет, что в последнем квартале прошлого года «Роснефть» добывала 4,67 миллиона баррелей в сутки.

Ранее СМИ сообщали, что увеличить нефтедобычу планирует и Саудовская Аравия. Производители заявили, что с 1 апреля они повысят нефтедобычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 10 млн, а впоследствии при необходимости увеличат ее и до 11-12 млн.

Это произошло после того, как страны ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти. Вследствие этого цены на нефть, в том числе марок Brent и WTI, сегодня обновили многолетний минимум и упали более чем на 30% на европейских и американских биржах. Вслед за нефтью снизился и курс рубля к доллару и евро: американская валюта превысила 74 рубля, европейская — 85. Акции «Роснефти» на Лондонской бирже показали падение более чем на 21% .