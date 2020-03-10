Ученые Сингапура обнаружили новые симптомы коронавируса

10.03.2020, 7:28, Новости дня

Как установили ученые из Сингапура, симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Выводы медиков опубликованы газетой Straits Times.

«Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге – высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 симптомов – насморка, кашля, боли в горле», – передает ТАСС содержание доклада.

Более того, иногда лабораторные исследования «могут показывать ложноположительные результаты на денге», сообщают ученые.

Специалисты заявляют о необходимости проводить точную диагностику на коронавирус, «поскольку неправильное лечение может представлять опасность не только для пациента, но и для окружающих».

За последнее время в Сингапуре было отмечено уже два подобных случая, когда первоначально диагностировали денге, но по прошествии времени ситуация не улучшалась и только после этого проводились анализы, которые подтверждали наличие коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц, сообщили в государственном комитете КНР по здравоохранению.


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