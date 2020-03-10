Россиянам дали совет по посадке картошки в мае

10.03.2020, 7:11, Новости дня

Теплая зима и начало весны не делают территорию центральной РФ субтропиками, традиционные сроки посадки картошки лучше не менять, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Были очень теплые марты в умеренных широтах, в европейской России. Например, в 2017 году был очень теплый март. И тем не менее, начиная с 10 апреля – холодная погода, а на 9 мая устанавливался временный снежный покров. Температура 9 мая не превышала 5 градусов. Не нужно считать, что мы в субтропиках живем, и сажать картошку. Лучше сажать картошку в конце первой декады мая. Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку. Для нечерноземья это верно», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Как ранее сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, согласно долгосрочным расчетам, температура летом на европейской территории РФ будет очень комфортной.