Эксперты рассказали, как превратить Android-смартфон в iPhone

10.03.2020, 7:04, Разное

Эксперты рассказали, как превратить Android-смартфон в iPhone. Оказывается, сделать это можно несколькими способами.

Для того, чтобы превратить телефон на базе Android в iPhone эксперты рекомендуют установить лаунчер из Google Play или иного магазина приложений. В настройках ОС указано, какую программную оболочку нужно использовать. С этой целью необходимо зайти в раздел «Приложения по умолчанию», а потом выбрать вкладку «Графический интерфейс». После вышеперечисленных действий мобильное устройство на Android превращается в iPhone. Однако вполне возможно, что теперь смартфон будет неопределенно реагировать на разные действия.

Допустимым является использование имитации системы для преобразования интерфейса. Крайняя версия лаунчера iOS 13 лучше аналогов справляется с копированием 3D Touch. В итоге получается очень правдоподобно. Тем не менее, все важные функции для работы Android остаются. Есть и такие элементы, которые не изменяются совсем. Это неудобство можно решить с помощью таких приложений, как Floatify и iNotifier. Они воспроизводят систему оповещений iOS. Для последних версий Android отображение стоковых уведомлений лучше выключить.