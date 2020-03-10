В Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, футбольный чемпионат могут не доиграть

10.03.2020, 7:04, Новости дня

9 марта Олимпийский комитет Италии (CONI) принял решение отменить все внутренние спортивные состязания до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба CONI по итогам встречи президента комитета Джовании Малаго с представителями федераций.

Одним из пунктов решения все соревнования в командных видах спорта приостановлены на всех уровнях из-за вспышки коронавирусной инфекции.

При этом международные соревнования как для клубов, так и для национальных сборных не подпадают под юрисдикцию CONI, напомнили в пресс-службе.

Издание La Repubblica уточняет, что запрет касается и чемпионата Италии по футболу в Серии А. По информации газеты, уже 10 марта футбольные функционеры могут принять решение о полной отмене оставшейся части турнира из-за того, что до конца сезона уже не найдется резервных дат для проведения перенесенных игр. Сейчас в Серии А сыграно 26 туров из 38.

4 марта вышло распоряжение о проведении матчей чемпионата Италии по футболу при пустых трибунах.

По данным на вечер 9 марта, в Италии количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 463, за прошедшие сутки умерло наибольшее количество пациентов с начала эпидемии – 97. Всего в стране насчитывается 7985 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

7 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об ограничительных мерах в связи с эпидемией, который предусматривает введение карантина в 15 регионах страны до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Беларусь сообщила о прекращении поставок нефти из России

22.02 / Вести.net: Sony и Facebook не поедут на игровую выставку GDC

27.12 / Глава института Нацпамяти: Нужно больше внимания сосредоточить на диалоге, коммуникации, работе с общинами

03.01 / Путешествия, танцы и жара — NTD представляет самые необычные рекорды 2019 года

16.02 / Мишустин поручил вернуть больницам право на закупку импортных лекарств для онкобольных

16.02 / Нападение испуганного лося на автомобиль попало на видео

13.02 / У горящего в Коле склада обрушилась крыша

26.02 / Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

10.01 / США усилили санкции против Ирана – Трамп

07.02 / Камерофон Huawei Mate 30 Pro подешевел перед анонсом Huawei P40

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика