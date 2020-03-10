В Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, футбольный чемпионат могут не доиграть

10.03.2020, 7:04, Новости дня

9 марта Олимпийский комитет Италии (CONI) принял решение отменить все внутренние спортивные состязания до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба CONI по итогам встречи президента комитета Джовании Малаго с представителями федераций.

Одним из пунктов решения все соревнования в командных видах спорта приостановлены на всех уровнях из-за вспышки коронавирусной инфекции.

При этом международные соревнования как для клубов, так и для национальных сборных не подпадают под юрисдикцию CONI, напомнили в пресс-службе.

Издание La Repubblica уточняет, что запрет касается и чемпионата Италии по футболу в Серии А. По информации газеты, уже 10 марта футбольные функционеры могут принять решение о полной отмене оставшейся части турнира из-за того, что до конца сезона уже не найдется резервных дат для проведения перенесенных игр. Сейчас в Серии А сыграно 26 туров из 38.

4 марта вышло распоряжение о проведении матчей чемпионата Италии по футболу при пустых трибунах.

По данным на вечер 9 марта, в Италии количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 463, за прошедшие сутки умерло наибольшее количество пациентов с начала эпидемии – 97. Всего в стране насчитывается 7985 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

7 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об ограничительных мерах в связи с эпидемией, который предусматривает введение карантина в 15 регионах страны до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.