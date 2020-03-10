Лайнер Grand Princess, на борту которого 21 человек инфицирован коронавирусом, прибыл в порт Окленда

10.03.2020, 7:04, Новости дня

Круизный корабль Grand Princess, на борту которого есть пассажиры и члены экипажа с коронавирусом SARS-CoV-2, 9 марта прибыл в порт Окленда (штат Калифорния, США), сообщает USA Today.

Лайнер c 5 марта находился у побережья Северной Калифорнии. 

Издание уточнило, что на борту корабля находится 2421 пассажир и 1113 членов экипажа, в том числе 49 украинцев. 

Коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа. 

Высадка пассажиров, как ожидается, растянется на три дня, пишет The Los Angeles Times. 

Первыми сойдут с корабля те, кто нуждается в неотложной медицинской помощи и госпитализации, рассказал губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом. Сколько таких людей на Grand Princess, пока неизвестно. 

Члены экипажа, которым не понадобится помощь врачей, останутся на судне.

The Los Angeles Times уточняет, что в зависимости от состояния здоровья пассажиров поместят в региональные медицинские учреждения или отправят на карантин на две военные базы в Калифорнии. 

Жители Окленда возмущены, что судно прибыло в их город, «а не в более богатый Сан-Франциско», пишет The New York Times. Ньюсом объяснял, что Окленд был выбран из-за логистики: рядом с городом находится аэропорт, откуда иностранцев с Grand Princess будут отправлять на чартерных рейсах домой. 

Президент США Дональд Трамп 6 марта заявил, что он хотел бы, чтобы заболевшие пассажиры и члены экипажа оставались на судне, отмечает NPR. «Мне не нужно, чтобы число [заболевших в США] удвоилось из-за одного корабля, который не является нашей ошибкой», – объяснил Трамп свою позицию.

У двух пассажиров Grand Princess, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля, обнаружили коронавирус, один из них умер в больнице. После этого судно решили остановить у берегов Калифорнии.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. В США коронавирус обнаружили у  213 пациентов, 11 человек умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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