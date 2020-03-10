В Канаде зафиксирована первая смерть от коронавируса

10.03.2020, 7:04, Новости дня

Первым умершим от коронавируса SARS-CoV-2 в Канаде оказался 80-летний мужчина, проживавший в доме для престарелых в Норт-Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Об этом 9 марта сообщает CBC.

По словам сотрудницы департамента здравоохранения провинции Бонни Генри, у мужчины были проблемы со здоровьем еще до выявления SARS-CoV-2. Генри уточнила, что коронавирус обнаружили также у 70-летней жительницы дома для престарелых, ее состояние оценивают как стабильное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Киев попросил Помпео прислать на Украину нового посла США

15.02 / Болгарский МИД осудил осквернение могилы советских воинов

14.01 / Иран отправил черный ящик украинского «Боинга» во Францию

11.02 / Политики США озаботились арестом расхитившего бюджет экс-мэра Тбилиси

30.01 / Рейс Симферополь – Москва экстренно сел в Домодедово из-за угрозы взрыва

24.01 / В МЧС поведение главы Чувашии назвали неэтичным. Он заставил пожарного попрыгать за ключами

27.01 / Появились детали о новом поколении Honda Jazz

23.01 / В «Слуге народа» усомнились в существовании плана силового захвата Донбасса

10.01 / Суд в Швейцарии отклонил апелляцию России на решение о выплате украинским компаниям ₣80 млн за активы в Крыму

20.01 / Симоньян рассказала о насильной смене пола детям-аутистам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика