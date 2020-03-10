В Канаде зафиксирована первая смерть от коронавируса

10.03.2020, 7:04, Новости дня

Первым умершим от коронавируса SARS-CoV-2 в Канаде оказался 80-летний мужчина, проживавший в доме для престарелых в Норт-Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Об этом 9 марта сообщает CBC.

По словам сотрудницы департамента здравоохранения провинции Бонни Генри, у мужчины были проблемы со здоровьем еще до выявления SARS-CoV-2. Генри уточнила, что коронавирус обнаружили также у 70-летней жительницы дома для престарелых, ее состояние оценивают как стабильное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.