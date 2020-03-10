Французский министр заразился коронавирусом

10.03.2020, 6:59, Новости дня

Министр культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя ведомства.

«Результаты теста министра оказались положительными», – сообщил источник AFP, слова которого передает ТАСС.

Уточняется, что тест провели после появления симптомов заражения.

Сообщается, что в настоящее время Риестер находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.

В министерстве также добавили, что на прошлой неделе Риестер посещал Национальное собрание (нижняя палата парламента), где было диагностировано несколько случаев заражения.

По последним данным, число заразивших коронавирусом во Франции достигло 1412 человек, 25 человек умерли.

Ранее отмечалось большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.


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