Масочных спекулянтов в Японии решили сажать в тюрьму

10.03.2020, 6:59, Новости дня

В Японии с 15 марта вводится мера, согласно которой скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до 1 млн иен (9,8 тыс. долларов) или сочетанием обоих наказаний.

Как информирует министерство экономики, торговли и промышленности страны, перепродажа масок за ту же цену, за которую они были куплены, по-прежнему. Кроме того, их можно бесплатно раздавать членам семьи и знакомым, передает ТАСС.

Запрет на перепродажу медицинских масок вводится на основании закона от 1973 года, принятого для предотвращения нехватки товаров массового спроса, которые стали тогда панически скупать на фоне т. н. нефтяного шока, вызвавшего резкий рост цен на бензин и другую продукцию.

С началом распространения нового коронавируса на интернет-аукционах стали предлагать маски по ценам в десятки раз выше розничных. В то же время из обычной продажи маски практически исчезли.

Нехватка во многом связана с тем, что ранее до 70% медицинских масок в Японии импортировались из Китая, откуда поставки сейчас прекратились в связи с мощной вспышкой коронавируса в самой КНР. Японские власти стремятся договориться с местными производителями о наращивании выпуска этой продукции до более 600 млн штук в месяц, однако дефицит по-прежнему сохраняется.

К настоящему времени в Японии отмечены более 1200 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 16 человек.

В начале марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что власти страны намерены ускоренно подготовить законодательство на случай возможного провозглашения чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового коронавируса.

В мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов.