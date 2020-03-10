Прокурор по делу MH17 завершил речь в суде цитатой Солженицына

10.03.2020, 6:59, Новости дня

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.

«Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием»… Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это еще одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных», – передает РИА «Новости» слова прокурора.

По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из РФ «Буком».

Пулатов полностью отверг свою ответственность за гибель самолета.

Судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщала, что материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.


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