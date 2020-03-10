Во время обряда экзорцизма истощенная женщина обрела невероятную силу

10.03.2020, 6:58, Разное

Американский пастор и экзорцист Боб Ларсон по его словам за свою карьеру провел более 40 тысяч обрядов изгнания "бесов" из одержимых людей. За эти несколько десятков лет Ларсон видел немало очень странных и пугающих вещей, которые было сложно объяснить логически.

Среди них был и тот случай, когда одержимая исхудавшая женщина, весившая всего 40 кг, во время обряда экзорцизм внезапно обрела невероятную силу. Она схватила стоящего рядом с ней мужчину, который был в два раза тяжелее ее, и кинула его через всю комнату, словно он весил не тяжелее бутылки воды.

Боб Ларсон за работой

Ларсон выкладывает некоторые из подобных церемоний на свой канал YouTube и эти ролики выглядят шокирующе. Одержимые люди в них кричат, словно от сильной боли, корчатся на полу, выкрикивают грязные ругательства и проклятия (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Пастор Ларсон проводит церемонии экзорцизма в своей частной церкви "Церковь Духовной Свободы" (Spiritual Freedom Churches), но если его позовут, он готов приехать в любую страну для проведения ритуала.

Ларсон рассказывает, что та истощенная женщина была в жизни очень робкой и послушной, однако иногда на нее исходило нечто, что явно было чем-то большим, чем просто проблема психики.

"У нее были очень драматические вспышки. Когда мы выявили ее демона, мы приказали ему оставить эту женщину, после чего он начал сопротивляться, женщина потеряла контроль над своим телом и накинулась на того мужчину".

В другом случае пастор Ларсон проводил обряд над женщиной по имени Кэтчиа, которую с трудом удерживали несколько крепких мужчин и которая пыталась напасть на самого Ларсона, но в последний момент сумела себя сдержать.

Скептики частенько высмеивают подобные обряды, называя экзорцизм всего лишь лженаучной выдумкой наряду с астрологией, а одержимых женщин обычными истеричками. Однако Ларсон решительно опровергает подобные предположения.

"Я совершал такие обряды в течении 40 лет, просто представьте как это было бы возможно, если все это выдумка и я обманывал этих людей. Если бы это было подделкой, ее давным давно бы раскрыли", говорит Боб Ларсон.