Стрелок из голубого автомобиля или исчезающие пули

10.03.2020, 6:58, Разное

Когда человек хватает ружье и идет расстреливать других людей, попавшихся ему на глаза, это само по себе страшно. Однако в этом случае чаще всего виновник бывает пойман и арестован или застрелен полицией на месте. Тем ни менее есть некоторые очень необычные случаи с такими стрелками, которые скорее попадают в категорию паранормальных явлений, чем уголовных происшествий.

Один из таких странных случаев (точнее серия из множества случаев) описан в книге Лорен Колуман "Загадочная Америка" и охватывает период май-июнь 1952 года. Место действия шоссе US 66 или неподалеку от него.

Сначала два разных водителя заявили, что неподалеку от города Джолиет, штат Иллинойс, в них стреляли люди из большого синего автомобиля. Потом о том же самом заявил водитель, который ехал по шоссе US 66 неподалеку от города Линкольна.

2 июня 1952 года Эдвард Смит ехал по шоссе 48 недалеко от реки Сангамон и внезапно услышал как что-то громко ударило в его автомобиль. Когда Смит остановился, он заметил впереди что-то, что сначала показалось ему животным, но потом он рассмотрел фигуру человека (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Эта фигура была полупрозрачной, как в кино выглядят призраки, и она добежала до синего (голубого) автомобиля, села в него и автомобиль уехал. А Смит начал осматривать свой автомобиль и заметил дырку в стекле, как будто его пробило пулей. Саму пулю он при этом нигде не нашел.

Спустя несколько дней произошло еще несколько таких же случаев, и все в районе того же шоссе US 66. Полиция даже увеличила число сотрудников на расследование и поимку загадочных стрелков. Однако это не помогло, потому что полиция явно имела дело с чем-то сверхъестественным.

Последнее стало ясно, когда загадочный стрелок или несколько стрелков из большого синего автомобиля, похожего на Форд или Бьюик, начали стрелять непосредственно в машину полицейского Лоуренса Брауна. А когда Браун погнался за ними, то синий автомобиль с легкостью набрал огромную скорость и исчез впереди. Браун не смог его догнать даже когда выжал скорость под 90 миль час.

Также паранормальную природу этого явления можно было заподозрить из-за факта, что когда стрелки из синего автомобиля стреляли по людям или попадали в в машины, никогда не были найдены пули и никто не был ранен.

Начальник полиции Томас Дж. О'Донелл из-за этого начал в какой-то момент подозревать, что имеет дело с шутниками, которые на самом деле развлекаются с помощью петард. Он также признавался, что несмотря на множество случаев, никому из очевидцев не удалось описать внешность стреляющих и даже подробно описать их автомобиль.

И все-таки это были люди с огнестрельным оружием, а не с петардами. Очередной пострадавший рассказал, что прямо на его глазах люди из синего автомобиля начали стрелять в его машину и он ясно видел, как две пули пробили его ветровое стекло. Это случилось 17 июня.

Полиция потом осмотрела поврежденное стекло и даже вынесла вердикт, что стреляли скорее всего пулями 22 калибра. При этом сами пули также не были найдены.

Вскоре поступило еще одно сообщение о призрачном стрелке и на этот раз стрелок сидел в желтом Шевроле, а не в голубом автомобиле. Этот стрелок несколько раз выстрелил в водителя Фрэда Мэнла из большого ружья, но пули также пропали в никуда.

Через пару дней после этого поступило заявление от водителя Эл Джей Уайлдса, в которого стреляли из черного седана, а потом было еще около десяти таких же случаев, прежде чем все внезапно прекратилось. Эти происшествия летом 1952 года остались в истории под названием "Голубой фантом с шоссе 66".