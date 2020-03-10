Житель Новосибирска даже не шелохнулся, когда по нему открыли огонь из автомата Калашникова

10.03.2020, 6:56, Новости дня

Мужчину уже прозвали «Терминатором».

Сцена в духе фильма «Терминатор» произошла в Новосибирске. Местный житель, которого в Сети как раз прозвали «терминатором», не шелохнулся, когда по нему открыли огонь из автомата Калашникова.

После выстрелов житель подошел к обидчику и попытался отобрать оружие. Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.

Видео происшествия сняли камеры видеонаблюдения, установленные во дворе жилого дома. На кадрах видно, что двое мужчин ссорятся. Затем один из них схватил автомат, отошел на несколько шагов и начал стрелять.

Второй житель в этом время спокойно смотрел в его сторону, даже не попытавшись уклониться от пуль. Он медленно направился к обидчику и попытался отобрать у него оружие. Секрет случившегося кроется в том, что как стало известно позже, патроны оказались холостыми. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет личности участников конфликта.


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