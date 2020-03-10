Мнение: Признание вины

10.03.2020, 6:54, Разное

Сегодня в голландском Скипхоле начнется судебный процесс над обвиняемыми по делу о рейсе МН-17, сбитым над Украиной 17 июля 2014 года. Погибло 298 человек.

Скоро шесть лет, как власти России отрицают свое участие в этом преступлении. Являясь главными обвиняемыми, истерично требуют допуска к следствию, раскрытия перед ними того, что удалось установить, того, что власти России скрывали. Все это делается для того, чтобы уничтожить доказательства, устранить свидетелей, уйти от ответственности.

Но есть один убийственный факт, который доказывает причастность властей России к преступлению.

Процесс в Нидерландах пройдет по национальному законодательству этой страны. Начинающийся сегодня суд не следует путать с Международным судом ООН. Почему так? Почему преступление не разбирается международным трибуналом?

Потому что, в июле 2015 года власти России использовали в Совете безопасности ООН право вето и заблокировали резолюцию о создании международного трибунала по крушению рейса МН-17.

Тот, кто невиновен, не будет вести себя таким образом.

Наоборот, если бы рейса МН-17 не был сбит российскими военными, направленными Путиным воевать в Украину, власти нашей страны первыми выступили за международный трибунал.

На том заседании Совбеза только одна страна решилась проголосовать против. Это была Россия. Одиннадцать стран было «за». Трое воздержавшихся – Венесуэла, Ангола, Китай.

А тогдашний представитель России в ООН Чуркин нагло объявил, что внесенный Малайзией на голосование в Совет Безопасности проект резолюции «был изначально лишен какой-либо правовой и прецедентной основы». Вот это да!

Вы людей убили своей ракетой. В ходе развязанной вами войны против соседней страны. Начав ее, растоптали «правовую основу». Когда же вас за ваше преступление призвали ответить в трибунале, вы завертелись ужами и, чтобы уйти от ответственности, не дали создать трибунал.

Это и есть доказательство, что вы, российские власти, – преступники, рейс МН-17 сбит вами.

На фото: накануне начала процесса 9 марта, родственники погибших установили перед посольством России в Нидерландах 298 пустых белых стульев. По числу убитых российской ракетой.

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