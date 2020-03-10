Двое военных США погибли в Ираке во время операции против ИГИЛ

10.03.2020, 6:49, Новости дня

Двое военнослужащих США были убиты 8 марта во время миссии по ликвидации террористов ИГИЛ в горном районе в Ираке. Об этом говорится на сайте военной операции «Непоколебимая решимость».

Имена убитых не указаны, так как согласно политике министерства обороны США, они должны держаться в тайне в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников.

Операция «Непоколебимая решимость» – военная операция вооруженных сил США и их союзников против международной террористической организации «Исламское государство». Финансовое, разведывательное и материально-техническое обеспечение и политическую поддержку операции осуществляли более 20 стран.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В тот же день коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке.

6 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США покидать Ирак не намерены.

В конце января военные силы Ирака возобновили совместные операции против боевиков ИГИЛ с возглавляемой США международной коалицией.