Земляне наблюдают Червячное Суперлуние

10.03.2020, 6:49, Новости дня

9 марта в 17.48 по Гринвичу (19.48 по Киеву) наступил пик Суперлуния, когда Луна находится в перигее (точке максимального сближения с Землей). Это небесное тело с Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Расстояние от Луны до Земли в максимальном приближении сегодня составило 357,404 км.

При этом астрономы считают, что Луна лишь кажется огромной, на самом деле такая оптическая иллюзия возникает во время любого полнолуния, отмечает Daily Mail.

Следующей ночью также можно наблюдать Суперлуну.

Мартовское Суперлуние в Северном полушарии называют Червячным; оно предшествует дню весеннего равноденствия, когда почва размягчается и наружу выползают черви – пища для возвращающихся с зимовки птиц.

Еще два Суперлуния в 2020 году наступят 8 апреля, когда Луна окажется на расстоянии 357,034 км от Земли, и 7 мая (361,184 км).