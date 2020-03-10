В Иране семь человек умерли от технического спирта. Так они пытались предотвратить заражение коронавирусом

10.03.2020, 6:49, Новости дня

В Иране семь человек умерли от отравления техническим спиртом, которым пытались защититься от коронавируса. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на прокуратуру города Ахваз в иранской провинции Альборз, где произошел инцидент.

Агенство отмечает, что еще четыре человека, принимавших спирт, потеряли зрение и сейчас находятся в больнице. В прокуратуре не исключают, что количество жертв может увеличиться.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Розничные продажи в еврозоне сократились в декабре на 1,6%

11.02 / Киевский эксперт назвал последствия отставки главы офиса Зеленского

20.01 / Новосад заявила, что Минобразования выполнило все рекомендации Венецианской комиссии к закону «Об образовании»

27.02 / Нацсовет по ТВ запретил трансляцию на территории Украины еще трех российских телеканалов

07.01 / Обновленные модели Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в России

14.02 / ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

04.01 / NTD — летом Люксембург станет первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

10.02 / Денисова заявила, что освобожденные из плена боевиков украинцы просят ее помочь в обеспечении жильем

21.01 / МИД РФ отреагировал на информацию о задержании в ОАЭ рэпера Гуфа

04.02 / В Днепропетровске с аукциона продают дом Брежнева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика