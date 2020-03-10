В Иране семь человек умерли от технического спирта. Так они пытались предотвратить заражение коронавирусом

10.03.2020, 6:49, Новости дня

В Иране семь человек умерли от отравления техническим спиртом, которым пытались защититься от коронавируса. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на прокуратуру города Ахваз в иранской провинции Альборз, где произошел инцидент.

Агенство отмечает, что еще четыре человека, принимавших спирт, потеряли зрение и сейчас находятся в больнице. В прокуратуре не исключают, что количество жертв может увеличиться.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.