Мнение: О скором суде над Владимиром Путиным

10.03.2020, 6:42, Разное



Фото © Reuters.

А ведь всё именно к этому идёт, похоже!

Паника из-за #коронавирус­а, страсти по нефти, обвал рубля, чувство дежавю – это всё внешнее. Забуксовавший транзит, «можем повторить» из уст президента в ответ на вопрос о потенциальной Третьей мировой, делёж резервов – уже внутреннее. Однако и то, и другое сообща отвлекают внимание от главного: процесс-то, как говорится, пошёл… ©

Причём сразу на драматической ноте.

В Нидерландах 9 марта начался судебный процесс над тремя россиянами и одним украинцем по обвинению в убийстве 298 человек на борту самолёта Malaysia Airlines MH17, сбитого над Украиной пять с половиной лет назад. Он проходит в судебном комплексе Схипхол, недалеко от одноименного аэропорта, откуда 17 июля 2014 года вылетел в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. До места назначения он так и не добрался. Считается, что лайнер был сбит над зоной конфликта на востоке Украины зенитной ракетой «Бук» предположительно российского производства. Все находившиеся на борту погибли. Вину за эту трагедию Запад возлагает на Россию. Та последовательно отрицает свою причастность к этому инциденту и выдвигает альтернативные версии.

В преддверии первого заседания суда родственники погибших в авиакатастрофе расставили 298 пустых белых стульев перед зданием российского посольства в Амстердаме. Как символическое напоминание об ответственности российской стороны.

В общем, направление судебного рассмотрения результатов многолетней работы международной команды следователей вполне ясно. Голландская прокуратура заявила, что ответственность за пуск смертоносной ракеты несут четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Все они были командирами, сражавшимися с украинскими силами в поддерживаемой Россией Донецкой Народной Республике. Никто из этой четвёрки не присутствует на процессе, хотя интересы Олега Пулатова будут представлять несколько адвокатов. Ещё 10 юристов присутствуют на процессе от имени родственников погибших пассажиров рейса МН-17.

Всем им предстоит изучить 36 тыс. страниц доказательств, которые собрала следственная группа. Российская сторона заранее ставит под сомнение выводы следствия, заявляя, что документы и заявления РФ игнорировались в ходе расследования. Впрочем, прокурор Вард Фердинандуссе, выступая перед судьями на открытиии процесса, заявил, что прокуратура Нидерландов изучила все доказательства по делу крушения рейса MH17 на востоке Украины, представленные РФ. По его словам, совместная следственная группа пришла к однозначному выводу, что самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был доставлен на территорию Украины из РФ. Другие сценарии аварии – что крушение произошло в результате взрыва на борту, что самолёт был сбит штурмовиком или истребителем украинских ВВС или «Буком» украинских сил ПВО – были изучены в ходе расследования, и все соответствующие факты, включая множество документов, предоставленных Российской Федерацией, были приняты во внимание и изучены в ходе расследования».

А выводы Группы – уже общеизвестны.

Понятно, что в любом случае сейчас в Нидерландах судят, причём заочно, лишь стрелочников. Тогда как совершенно очевидно, что российский «Бук» не мог переехать из 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной под под Курском, на Донбасс и вернуться обратно без высшей санкции от Верховного главнокомандующего. То есть, опосредованно, этот процесс не над Гиркиным-Стрелковым сотоварищи, а именно над нынешним и тогдашним президентом России Владимиром Путиным…

Предполагается, что суд займёт несколько месяцев. Россия априори не признает его результат, каким бы он ни был. Но всё же интересно: как полагаете, каким будет судебный вердикт?